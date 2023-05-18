Страны планируют подписать двусторонние соглашения в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу.

В международном аэропорту им. Хосе Марти его встретила первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Виктор Коронелли.

"Мы прибыли по поручению президента [России] Владимира Путина большой и представительной делегацией", - отметил Чернышенко.

В рамках рабочей поездки Чернышенко проведет встречу с президентом республики Мигелем Диасом-Канелем. Кроме того, запланировано заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием вице-премьера России и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса, а также российско-кубинский бизнес-форум.

"Отношения между Россией и Кубой имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. И мы намерены сделать все, чтобы помочь кубинской экономике выйти на достойный уровень", - подчеркнул Чернышенко.

В ходе рабочей поездки запланированы подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования. Российская делегация также посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро им. Х. Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха.

Металлургический завод "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти", расположенный на юго-востоке Гаваны и являющийся ведущим в отрасли на Кубе, открыт в 1957 году. На предприятии работают более 2,1 тыс. сотрудников, завод производит около 200 тыс. тонн стали в год. Его проектная мощность - до полумиллиона тонн. Продукция "Антильяна де Асеро" ориентирована в основном на внутренний рынок, но также экспортируется в Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Колумбию, Панаму и на Ямайку. В 2015 году правительство России предоставило кредит Кубе в размере $100 млн на модернизацию и расширение завода. В этом году завершается первый этап реконструкции - проведены восстановительные и модернизационные работы в сталелитейном и прокатном цехах.