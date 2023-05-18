18 мая, 04:34
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что украинское командование выставляет посты ПВО на крышах высоток

В состав расчета входят два-три человека, которые имеют оптические средства наблюдения и радиостанции, уточнил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины распорядилось выставлять на крышах высотных зданий посты наблюдения из нескольких военнослужащих в связи с нехваткой технических средств для обнаружения воздушных целей. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"Ввиду нехватки технических средств обнаружения воздушных целей украинское командование приняло решение выставлять посты наблюдения, состоящих из военнослужащих", - сказал он, ссылаясь на данные от разведки РФ.

Марочко рассказал, что дополнительные посты начали выставлять в крупных населенных пунктах Украины. В состав расчета входят два-три человека, которые имеют при себе оптические средства наблюдения и радиостанции. "По замыслу, при обнаружении воздушной цели идет оповещение расчетов зенитных комплексов, а также запускается РЛС ПВО", - отметил офицер. 

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