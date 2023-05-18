Госдума приняла закон об особенностях проведения выборов в новых регионах

Документ также определяет порядок организации выборов на территориях, где введено военное положение

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг закон о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов. Документ также определяет порядок организации выборов на территориях, где введено военное положение.

Особенности выборов

В сентябре этого года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в едином дне голосования.

Закон регулирует отношения, связанные с проведением первых выборов в органы государственной власти новых регионов и органы местного самоуправления в этих субъектах. Эти регионы получают право при проведении первых выборов устанавливать своими законами особенности реализации отдельных положений федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В частности, предусматривается возможность создания избирательных участков за пределами этих регионов, а граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие.

Зарегистрированным кандидатам будет достаточно информировать избирательные комиссии о наличии счетов и вкладов за пределами России с указанием не зависящих от кандидата обстоятельств, по которым эти счета не могут быть закрыты. В этом случае информация о наличии у лица счетов и вкладов за пределами Российской Федерации не будет основанием для отказа ему в регистрации в качестве кандидата или отмены регистрации.

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом внесли документ на рассмотрение палаты в марте, в первом чтении он был принят в апреле. В среду Госдума приняла инициативу во втором чтении.

Выборы при военном положении

Принятый закон также устанавливает детали проведения выборов при введении на территориях военного положения. Высшее должностное лицо региона, на территории которого действует военное положение, сможет не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны РФ и ФСБ РФ. По итогам этих консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов, референдума или отклоняет поступившее предложение.

Если подготовка и проведение выборов, референдума на территории региона после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, они откладываются по решению ЦИК РФ, о чем она незамедлительно информирует президента России. Избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК в случае устранения обстоятельств, из-за которых выборы или референдум были отложены.

Избиркомы для лиц под стражей

Законом также предусмотрена возможность формирования экстерриториальных участковых комиссий в местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей, порядок формирования таких комиссий, полномочия и основы их деятельности.

ЦИК РФ при проведении голосования в местах содержания лиц под стражей будет определять порядок голосования, порядок подсчета голосов и оформления протоколов голосования. До 1 января 2024 года решением ЦИК РФ будет определяться, в каких регионах и на каких выборах будет организовано голосование избирателей, участников референдума, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами соответствующего избирательного округа, округа референдума.

Отзыв сенаторов

Документом предусмотрена и возможность органа государственной власти субъекта РФ, принявшего решение о наделении сенатора полномочиями, внести в Совет Федерации представление об отзыве этого сенатора до истечения срока его полномочий. При этом СФ должен рассмотреть представление и принять по нему решение. Представление об отзыве не может быть внесено в течение одного года с момента наделения сенатора полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения.

СФ может отклонить представление, повторно власти региона смогут подать его не ранее чем через шесть месяцев.

Занять пост сенатора, согласно принятым изменениям в законодательство, не смогут лица, причастные к работе запрещенных организаций.

Также в принятом Госдумой законе содержатся нормы об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений и запрете на предвыборную агитацию на сайтах, которые заблокировал Роскомнадзор.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.