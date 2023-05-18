Лавров назвал середину июня - начало июля вероятным временем встречи с миссией мира Африки

Даты будут согласованы на общеприемлемой основе, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Контакты России с африканскими странами по урегулированию украинского кризиса обсуждаются на экспертном уровне и планируются на середину июня - начало июля. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

"Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта (в рамках африканской мирной миссии - прим. ТАСС), его даты будут согласованы на общеприемлемой основе, как я понимаю, сейчас в контексте пожеланий президента [ЮАР Сирила] Рамапосы речь идет о конце июня или середине июня - начале июля", - сказал он.

Лавров указал на то, что российская сторона хотела бы понимать, какие конкретно меры по урегулированию кризиса на Украине готовы представить страны Африки. "Мы открыты, как я уже говорил многократно, к любым серьезным заинтересованным предложениям со стороны любых государств", - заключил глава российской дипломатии.

Рамапоса 14 мая заявил, что страны Африки "без лишнего шума" работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. В регионе обеспокоены кризисом, поскольку он отрицательно влияет на африканские государства.

16 мая президент ЮАР сообщил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.