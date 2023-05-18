Лавров заявил о неготовности США в обозримом будущем к урегулированию ситуации на Украине

По словам главы МИД РФ, Вашингтон создавал конфликт "в контексте стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, на подчинение своей воле всех и вся"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. США не готовы ни на данном этапе, ни в обозримом будущем к конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

"США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы", - сказал он.

По словам Лаврова, США создавали ситуацию на Украине "в контексте стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, на подчинение своей воле всех и вся". "Украина используется в рамках этого курса как послушный инструмент", - подчеркнул министр.