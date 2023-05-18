Россия и Уганда обсудили продолжение военно-технического сотрудничества

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что стороны также подтвердили взаимный настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного сотрудничества практически во всех областях

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Уганды Джедже Одонго обсудили продолжение военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами.

"Говорили и о продолжении имеющего хорошие перспективы, хороший опыт военно-технического сотрудничества", - сказал глава дипведомства РФ в четверг на пресс-конференции по итогам прошедших в Москве переговоров с угандийским коллегой.

Кроме того, стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного сотрудничества практически во всех областях. "Договорились энергично работать над раскрытием потенциала двусторонних торгово-экономических связей. Среди них весьма перспективные направления, такие, как энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, наука, образование, телекоммуникации, кибербезопасность, сельское хозяйство, фармацевтика", - сообщил Лавров.

"Отмечу, что между нашими странами действует соглашение о мирном использовании ядерной энергии, и в практическом плане обсуждается вопрос о создании в Уганде центра ядерных технологий, включая ядерную медицину", - добавил он.