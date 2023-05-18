Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области

По словам врио губернатора, необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС нет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Украинские войска упустили возможность организовать контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью, сейчас у них нет никаких шансов на успех. Об этом заявил в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Готовность противника к контрнаступлению сейчас достаточно низкая. <...> Если сравнивать с осенним периодом, <...> у нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления. С высокой долей вероятности они (ВСУ - прим. ТАСС) потеряли свой шанс это сделать осенью", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, на сегодняшний день российские силы на линии обороны готовы сдержать любой натиск.

Он отметил, что Киев активизировал диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, но силы РФ ей успешно противодействуют.

"К сожалению, противник активизировался где-то сначала мая, мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать", - добавил Балицкий.

По его словам, среди диверсантов дети и согласные на подобные риски за 2 тыс. гривен "откровенные идиоты". "Но мы научились этому противостоять, <...> их бандформированиям и ячейкам. Механизмы мы нашли и будем в дальнейшем совершенствовать подходы к контртеррористической деятельности", - подчеркнул Балицкий.

О борьбе с диверсионной активностью в регионе

В первой половине мая правоохранительные органы задержали нескольких диверсантов, причастных к терактам и гибели людей. 2 мая правоохранительные органы по горячим следам задержали причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Гражданин Украины и два россиянина также планировали совершить очередной теракт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции Мелитополя.

10 мая предотвращено покушение на начальника отдела полиции Кирилловки. В УФСБ уточнили, что задержанный 31-летний гражданин Украины прибыл в Запорожскую область для диверсионно-террористической деятельности по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, его целью была ликвидация представителей местной администрации и правоохранительных органов региона. 12 мая были задержаны лица, причастные к взрыву и отключению энергоснабжения в Мелитополе. А 17 мая сотрудники полиции обезвредили СВУ на трубе газопровода в поселке Ровное.

Запорожская АЭС

Необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС нет, заявил он.

"Сейчас мы пока не рассматриваем вариант Энергодара с точки зрения эвакуации персонала [Запорожской АЭС] и жителей города", - уверен глава региона.

Украинские войска непременно начнут обстрелы Запорожской АЭС в случае начала ее полноценной работы, уверен Балицкий.

"По самой АЭС противник сейчас не бьет, по инфраструктуре прилеты тоже были редко, потому что станция сейчас электричество Запорожской области не дает, работает одним пятым реактором только в горячем резерве на тепло. <...> Если только мы начнем отбирать энергию на Запорожскую область, противник, конечно же, постарается не дать нам это делать, начнет обстреливать", - сказал он.

В настоящее время из шести энергоблоков станции три находятся в режиме холодного останова, один - в режиме горячего останова, еще два - на ремонте.

Ранее Балицкий неоднократно подчеркивал, что на линии соприкосновения в регионе создана очень мощная линия обороны. В свою очередь председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Мелитополю, Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск. Информация о переброске туда подразделений ВСУ, техники и иностранных наемников поступает регулярно. При этом тема возможного контрнаступления ВСУ обуждается в СМИ уже несколько месяцев, уже назывались разные сроки его начала.