В ЕР отметили направленность закона о выборах в новых регионах на обеспечение безопасности

Глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин считает, что эта инициатива также позволит провести голосование легитимно и открыто

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Закон о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов направлен на обеспечение открытости, легитимности и безопасности голосования. Об этом заявил глава центрального исполкома "Единой России", уполномоченный от партии по выборам в новых субъектах Александр Сидякин, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

"Учитывая военное положение, фактор прифронтовой зоны, задача государства, с одной стороны, обеспечить избирательное право граждан в условиях переходного периода и трудностей с оформлением документов. С другой, обезопасить людей - как избирателей, так и членов комиссий. Выборы в новых регионах должны пройти открыто, легитимно и безопасно. Изменения в законодательство, принятые Госдумой, этим задачам отвечают", - отметил Сидякин.

Он сообщил, что на выборах в заксобрания во всех четырех новых регионах будет замещаться 216 мандатов, в административных центрах - 120 мандатов, в органах МСУ - более 2 300.

"В числе других политических партий "Единая Россия" принимала участие в изменении законодательства о выборах. Поправки, предложенные нашей фракцией, Центризбиркомом проанализированы и вошли в окончательный вариант законопроекта. Равно как и других коллег. Наша общая задача - создать все условия для того, чтобы жители новых регионов, как и в других субъектах нашей страны, могли на равных условиях принять участие в голосовании", - заключил Сидякин.

Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.

В четверг Госдума приняла закон о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов, документ также определяет порядок организации выборов на территориях, где введено военное положение. Во всех четырех новых регионах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в сентябре пройдут выборы в заксобрания и органы местного самоуправления.