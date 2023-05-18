Богданов и министр-делегат при главе МИД Габона обсудили наращивание сотрудничества

В МИД РФ сообщили, что стороны подтвердили нацеленность Москвы и Либревиля на координацию подходов по международной и африканской проблематике

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в четверг на полях XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" обсудил с министром-делегатом при главе МИД Габона Йоландой Нионда наращивание разнопланового сотрудничества между странами.

"В ходе беседы были предметно обсуждены вопросы наращивания разнопланового российско-габонского сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную сферы", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи была подтверждена нацеленность Москвы и Либревиля на дальнейшую координацию подходов по актуальной международной и африканской проблематике, в том числе с учетом непостоянного членства Габона в Совете Безопасности ООН в период 2022-2023 годов.

Отдельное внимание было уделено подготовке к проведению второго саммита Россия - Африка в июле в Санкт-Петербурге, добавили в МИД РФ.