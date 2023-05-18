Представившийся бойцом "Вагнера" россиянин посетил дипломатов РФ в Норвегии

Андрей Медведев в январь незаконно пересек границу королевства, просил в нем убежища, а недавно заявил, что хочет вернуться в Россию

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Посольство России в Норвегии подтвердило в четверг прием в консульском отделе Андрея Медведева, который заявлял, что является бойцом ЧВК "Вагнер. 26-летний молодой человек в январе незаконно пересек границу королевства, просил в нем убежища, а недавно заявил, что хочет вернуться в РФ.

"Подтверждаем факт приема А. Медведева в консульском отделе посольства в рамках выполнения обычных консульских функций. Вопрос о его возвращении в Россию будет решаться в соответствии с российским законодательством", - отметили в дипмиссии.

Российские дипломаты также пояснили, что желание вернуться в РФ было инициативой Медведева.

Норвежские СМИ ранее сообщали об участии мужчины в драке в центре Осло в феврале, а также оказании сопротивления полиции, когда его везли в участок. В апреле уже шведские СМИ сообщили о задержании Медведева в Швеции, куда он заехал, "чтобы купить сигареты".