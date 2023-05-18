Посольство РФ в Париже назвало провокационной резолюцию Сената Франции о "голодоморе"

В российской дипмиссии выразили сожаление в связи с таким решением верхней палаты парламента республики

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Посольство РФ во Франции выразило сожаление в связи с принятием Сенатом (верхней палатой парламента) Франции резолюции с призывом к правительству республики признать голод на Украине в начале 1930-х годов "геноцидом украинского населения". Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в четверг в ее Telegram-канале.

"С глубоким сожалением и возмущением приходится констатировать, что верхняя палата французского парламента последовала дурному примеру Национального собрания в попытках переписать историю и использовать события прошлого в гнусных политических целях в контексте ведущейся Западом против России гибридной войны. В данном случае речь идет о необоснованном обвинении нашей страны в "истреблении голодом" нескольких миллионов украинцев", - отмечается в тексте.

В дипломатическом представительстве указали на то, что голод в 1930-х годах в СССР унес жизни миллионов советских граждан. "Хотелось бы напомнить сенаторам, проголосовавшим за эту провокационную резолюцию, неоспоримые исторические факты: в указанный период страшный голод затронул не только Украину, но и другие сельскохозяйственные районы СССР", - подчеркивается в сообщении.

В посольстве также заявили, что подобные спекуляции на тему "голодомора" в интересах Киева "потворствуют его ультранационалистической и неонацистской политике".

Сенат поддержал резолюцию о "голодоморе" в среду большинством голосов. Аналогичный документ с соответствующим призывом к правительству в марте поддержало Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции.

Ранее в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что резолюция Сената Франции является антиисторическим позорным актом.

Голод в СССР

В начале 30-х годов прошлого века массовый голод в СССР стал трагедией для всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Западной Сибири, Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Южного Урала. Он повлек значительные человеческие жертвы - по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек.

На фоне обретения независимости в начале 90-х годов прошлого века украинские политики начали манипулировать фактами о голоде в информационных кампаниях и агитации. Все это привело к тому, что в 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следует, что голод был вызван факторами, ключевыми из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло, и национального геноцида не было.