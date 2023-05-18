Постпред РФ в Вене на встрече с главой МАГАТЭ обсудил связанные с Запорожской АЭС вопросы

В МАГАТЭ ранее сообщили, что Рафаэль Гросси поддерживает контакты по ЗАЭС со всеми членами Совбеза, в частности со Швейцарией

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел в четверг встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Сегодня встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с ЗАЭС, а также другие темы", - написал дипломат в Twitter.

Ранее агентство Reuters информировало, что Гросси может уже до конца мая представить в Совете Безопасности ООН проект соглашения с участием Украины и России по обеспечению безопасности ЗАЭС. На данный момент заседания по этой теме в графике работы Совбеза не значится. Принять решение на этот счет может Швейцария в качестве председателя СБ ООН в мае.

В четверг МАГАТЭ в ответ на запрос ТАСС указало, что Гросси поддерживает контакты по ЗАЭС со всеми членами Совбеза, в частности со Швейцарией.