18 мая, 19:18,
обновлено 18 мая, 19:35
Военная операция на Украине

Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Постпред РФ при ООН связал рост поставок вооружений НАТО с ее желанием эскалации конфликта

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Возрастающий поток отправляемого на Украину оружия свидетельствует о том, что государства - члены НАТО хотят обострения конфликта. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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"Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию. Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы", - сказал дипломат.

"Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией <...>, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов", - подчеркнул Небензя. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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