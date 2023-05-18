Небензя: РФ оставляет за собой право на любые меры для ликвидации угроз со стороны Украины

Постпред России при ООН заявил, что цели специальной военной операции будут выполнены

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Россия сохраняет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном теме западных поставок оружия Киеву.

"Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Цели специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнул он.

"Странам Запада было прекрасно известно, кого именно они приводят к власти в результате государственного переворота в 2014 году и кого они тщательно взращивали до этого в интересах планомерного превращения Украины в "анти-Россию", - отметил дипломат. - Человеконенавистническая суть нынешнего киевского режима, преклоняющегося перед украинскими националистами прошлого, совершавшими чудовищные преступления против мирного польского, еврейского, русского населения, в полной мере проявилась в развязанной им многолетней войне против русскоязычного населения Донбасса".

По его словам, страны Запада "не только не препятствовали этому, но и, как признаются сами их лидеры, откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах". "Не отказываются они от своих целей и сейчас, несмотря на уже беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт", - констатировал Небензя.