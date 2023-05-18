18 мая, 19:58
Военная операция на Украине

Небензя назвал очевидной террористическую суть киевского режима

По словам постоянного представителя РФ при ООН, на Западе оставили без внимания признание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что они "дотянулись", то есть убили, "уже до многих, в том числе публичных и медийных личностей" из России

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Заявления представителей Украины делают очевидной террористическую сущность киевского режима. Это констатировал в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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"Террористическая же суть киевского режима очевидна, - подчеркнул он. - Если вы на Западе потрудитесь послушать заявления его представителей - это касается уже и вас. Вот высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что, "если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе".

Однако, отметил дипломат, подобные заявления не получают реакции западных стран. "Без внимания оставлено и прямое признание 16 мая руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что они "дотянулись", то есть убили, "уже до многих, в том числе публичных и медийных личностей" из России", - указал Небензя. 

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