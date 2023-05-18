Небензя назвал очевидной террористическую суть киевского режима

По словам постоянного представителя РФ при ООН, на Западе оставили без внимания признание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что они "дотянулись", то есть убили, "уже до многих, в том числе публичных и медийных личностей" из России

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Заявления представителей Украины делают очевидной террористическую сущность киевского режима. Это констатировал в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Террористическая же суть киевского режима очевидна, - подчеркнул он. - Если вы на Западе потрудитесь послушать заявления его представителей - это касается уже и вас. Вот высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что, "если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе".

Однако, отметил дипломат, подобные заявления не получают реакции западных стран. "Без внимания оставлено и прямое признание 16 мая руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что они "дотянулись", то есть убили, "уже до многих, в том числе публичных и медийных личностей" из России", - указал Небензя.