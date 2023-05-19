Лавров обсудит с коллегами из Армении и Азербайджана пути к миру между Баку и Ереваном

Россия накануне консультаций в очередной раз призвала партнеров воздержаться от провокаций и нагнетания обстановки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу примет в Москве коллег из Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, министры проведут трехсторонние переговоры по теме нормализации отношений Баку и Еревана. Помимо этого, состоится отдельная армяно-азербайджанская встреча, посвященная перспективам заключения мирного договора.

В последние дни участились сообщения об обстрелах на границе Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и заявляют о погибших в результате боевых действий. Это обострение подчеркивает необходимость активизировать диалог и как можно скорее добиться прогресса в деле урегулирования. Россия накануне консультаций в очередной раз призвала партнеров воздержаться от провокаций и нагнетания обстановки.

Внимания к предстоящим переговорам также добавили слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который анонсировал, что 25 мая встретится в Москве с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым при посредничестве президента РФ Владимира Путина. Вероятно, министры займутся подготовкой саммита, имеющего большие шансы привести к новым знаковым решениям по преодолению армяно-азербайджанского кризиса. По крайней мере, этим заканчивались все предыдущие трехсторонние контакты на высшем уровне.

По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, главы МИД предметно обсудят реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, "включая разблокирование транспортных и экономических связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между странами, а также контакты по линии общественности, экспертов и парламентариев". Она проинформировала, что Лавров также планирует провести раздельные встречи с азербайджанским и армянским коллегами, в ходе которых ожидается "обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двухсторонней и международной повестки дня".

"Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, а также укреплению и стабильности на Южном Кавказе", - заключила дипломат.

О ситуации в регионе

Меньше недели назад, 14 мая, Пашинян и Алиев встречались в Брюсселе при участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Обе стороны положительно оценили итоги этих переговоров, главным из которых стало взаимное признание территориальной целостности двух государств в международно признанных границах.

Согласно заявлениям армянского премьер-министра, Ереван признает суверенитет Азербайджана на территории 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Нагорный Карабах, однако настаивает на том, что урегулирование в Карабахе должно происходить путем диалога. Так, Пашинян указал на необходимость разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора, который остается заблокированным.

В Баку же подчеркнули "исключительное значение" достигнутых на саммите результатов. "Заявляем, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга является единственным путем обеспечения прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в комментарии МИД Азербайджана. Кроме этого, как сообщил Шарль Мишель, Армения и Азербайджан договорились возобновить диалог по делимитации границы.

Тем не менее с этим позитивным фоном, который обещает дальнейшие успехи в достижении мира между Баку и Ереваном, пока диссонируют последние военные инциденты. Остается надеяться, что в Москве сторонам удастся в первую очередь погасить конфликтный потенциал и обеспечить выполнение безальтернативных трехсторонних договоренностей, лежащих в основе урегулирования. От этого зависит прогресс в подготовке мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Реакция Запада

Москва продолжает подчеркивать, что только приветствует позитивный вклад третьих сторон в нормализацию отношений между Ереваном и Баку. Однако действия Запада заставляют сомневаться в подлинности его добрых намерений на этом направлении. По оценкам российской стороны, США и ЕС стремятся вклиниться в ситуацию на Южном Кавказе с корыстными целями и желанием дискредитировать роль России.

В частности, Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении в марте заявил, что западные государства занимаются "дипломатическим рейдерством, когда они пытаются подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном, пытаются навязать свое кураторство всей этой работе, прямо подрывая ключевые принципы этих документов". По его словам, лучшим ответом на подобную линию является честный разговор о ситуации в регионе и существующих трудностях, а также работа над конкретными шагами по решению проблем, которых все еще немало на пути к урегулированию. Не возникает сомнений, что именно такого подхода постараются придерживаться министры на грядущей встрече.

Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои.

Путин, Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, несколько районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. Впоследствии лидеры трех стран приняли еще несколько совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.