Россия считает неконструктивными попытки ООН "выгородить" Украину в ее угрозах россиянам

В постпредстве РФ при ООН отметили, что в организации пытаются "обойтись дежурными фразами"

ООН, 19 мая. /ТАСС/. Россия расценивает как неприемлемые комментарии пресс-службы ООН в связи с новыми угрозами киевских властей в адрес российских граждан. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении постпредства РФ при всемирной организации.

"Пресс-служба генсекретаря ООН прокомментировала очередную порцию антироссийских высказываний Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам воздержаться от "неконструктивной риторики", - отмечается в заявлении российской дипмиссии в ее Telegram-канале. - На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил угрозы физической расправы над россиянами. На просьбу прокомментировать эти высказывания заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак призвал избегать в ходе конфликта на Украине не способствующей урегулированию риторики.

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо в связи с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать россиян по всему миру".

В постпредстве России при ООН призвали структуры всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие высказывания Буданова.