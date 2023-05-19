Патрушев посетит Сыктывкар

Он проведет совещание по обеспечению национальной безопасности

ТАСС, 19 мая. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отправится с однодневной поездкой в Республику Коми, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

Он посетит Сыктывкар, где проведет совещание по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Секретарь Совбеза РФ регулярно собирает подобные встречи в разных регионах. На них традиционно говорят не только о текущих вопросах, но и о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании в том же округе.

Предыдущее такое мероприятие было посвящено обстановке на Северном Кавказе. Оно прошло в Нальчике в апреле.

Ситуацию на Северо-Западе России Патрушев предыдущий раз обсуждал 21 июня прошлого года на совещании в Калининграде. Участники встречи в том числе обратили внимание на усиление военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ, а также политическое, экономическое и информационное давление Запада на Россию.