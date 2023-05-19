Собянина планируют выдвинуть на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия"

Выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичное отделение партии "Единая Россия" планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом сообщила ТАСС в пятницу замруководителя исполкома МГРО партии "Единая Россия" Ирина Елиферова.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин в этом году будет баллотироваться на новый срок от "Единой России", а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах.

"На выборах мэра столицы московская "Единая Россия" планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. <…> Выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов", - подтвердила Елиферова.

Она отметила, что Собянин входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия". В 2021 году он возглавил партийный список "Единой России" на выборах Государственной думы, а также "много сделал для развития столицы, для реализации народной программы "Единой России", заключила замруководителя исполкома.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.