Путин освободил от должности замглавы МИД РФ Сыромолотова

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сыромолотову в пятницу исполняется 70 лет. Согласно подписанному в 2022 году Путиным закону, это предельный возраст нахождения на госслужбе для некоторых категорий сотрудников. Сыромолотов родился 19 мая 1953 года в Латвийской ССР. В 1976 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. В 1979-1998 годах работал на оперативных и руководящих должностях в органах государственной безопасности. В 2000-2004 годах Сыромолотов был заместителем директора ФСБ России - начальником департамента контрразведки ФСБ. В 2004-2015 годах являлся руководителем Службы контрразведки ФСБ России. 19 марта 2015 года он был назначен заместителем министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму. Имеет звание генерала армии.