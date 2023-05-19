19 мая, 08:25
Военная операция на Украине

Рогов заявил, что на линии соприкосновения на Запорожье находятся около 65 тыс. бойцов ВСУ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" ранее отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 65 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении или в непосредственной близости от нее. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас на запорожском направлении на линии боевого соприкосновения или в максимальном приближении к ней находятся порядка 65 тыс. боевиков. Это много. Не говоря о том, что в логистических центрах [в подконтрольном Киеву] городе Запорожье, Днепропетровске (ныне Днепр - прим. ТАСС) и в других [городах] находятся большие силы противника", - сказал он.

В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска упустили возможность организовать контрнаступление в регионе осенью 2022 года.

Ранее Балицкий неоднократно подчеркивал, что на линии соприкосновения в области создана мощная линия обороны. В свою очередь Рогов отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск. Информация о переброске туда подразделений ВСУ, техники и иностранных наемников поступает регулярно. При этом тема возможного контрнаступления украинской армии с разными сроками его начала муссируется в СМИ несколько месяцев. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация