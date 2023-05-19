19 мая, 08:47
Военная операция на Украине

Патрушев обсудил с главой Коми поддержку бойцов СВО и предотвращение терактов

На встрече секретаря Совбеза РФ и главы субъекта также присутствовал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время поездки в Республику Коми провел рабочую встречу с главой региона Владимиром Уйбой.

На ней также присутствовал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности в республике, мерами, направленными на предупреждение противоправной деятельности, на предотвращение преступлений террористической направленности. Кроме того, рассмотрены текущие задачи по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиГуцан, Александр ВладимировичВоенная операция на Украине
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