Патрушев обсудил с главой Коми поддержку бойцов СВО и предотвращение терактов

На встрече секретаря Совбеза РФ и главы субъекта также присутствовал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время поездки в Республику Коми провел рабочую встречу с главой региона Владимиром Уйбой.

На ней также присутствовал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности в республике, мерами, направленными на предупреждение противоправной деятельности, на предотвращение преступлений террористической направленности. Кроме того, рассмотрены текущие задачи по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи.