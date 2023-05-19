Рогов допустил провокации Киева против ЗАЭС во время визита Зеленского на саммит G7

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что тема ядерной безопасности, в том числе в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, будет актуальна на саммите Группы семи

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Вероятность провокаций против Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обстрелов станции и города Энергодара со стороны украинских войск возрастает во время нахождения президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме 19-21 мая. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Я думаю, что нас ждут три непростых дня [саммита], потому что наступления не было, которое Запад требует. Соответственно, Зеленскому надо показать что-то иное, что они делают и как эффективно. Я допускаю варианты интенсификации обстрелов прежде всего на запорожском направлении и [обстрелов] Энергодара, десантов, провокаций, касающихся именно ЗАЭС как объекта повышенной опасности", - сказал Рогов.

Он отметил, что тема ядерной безопасности, в том числе в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, будет актуальна на саммите Группы семи. "С учетом того, что Зеленскому необходима актуализация украинской повестки, с которой он начал выпадать из международного информационного поля, тема Запорожской АЭС становится очень актуальной в эти три дня. Если там что-то произойдет в плане обстрела, высадки десанта, новостей, которые могут вызвать тревогу во всем мире, под эту тревогу можно опять набрать денег у стран Запада, получить дополнительную поддержку", - считает собеседник агентства.

В пятницу Вооруженные силы Украины впервые в этом месяце обстреляли Энергодар, где находится атомная станция. Около 06:30 мск было зафиксировано пять попаданий в районе блокпоста на въезде в город. Ранение получил один человек - водитель автомобиля скорой помощи.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия.