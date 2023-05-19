Володин обсудил межпарламентское сотрудничество со спикером Совета Федерации Эфиопии

Председатель Госдумы отметил, что Эфиопия является важным партнером России на африканском континенте

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Эфиопии Агенеху Тешагер обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдумы.

"Необходимо использовать потенциал парламентов, развивать сотрудничество с целью повышения благосостояния граждан наших стран, защиты национальных интересов", - отметил Володин, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что Эфиопия является важным партнером России на африканском континенте.

"Сегодня система международных отношений переживает процесс трансформации, формируется новый справедливый многополярный мир. Нам важно вести диалог на принципах взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств, отсутствия двойных стандартов. Мы с Эфиопией всегда этого придерживались, поэтому и пронесли эти отношения на протяжении более 125 лет", - подчеркнул председатель Госдумы и поблагодарил Эфиопию за поддержку России в международных организациях, в том числе в ООН.

По словам Володина, российские компании заинтересованы в кооперации с эфиопскими партнерами. "Мы имеем перспективы долгосрочного сотрудничества в добыче полезных ископаемых, в сфере энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства", - отметил он.

Агенеху Тешагер в свою очередь заявил, что отношения России и Эфиопии в политической и военной отраслях очень крепки, однако нуждаются в развитии. "Мы хотим, чтобы Россия была нашим основным торговым направлением", - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-службы Госдумы.