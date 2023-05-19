ЛНР назвала письмо о санкциях против Дейнего свидетельством признания республики частью РФ

Лондон включил главу МИД региона в санкционный список, когда тот представлял ЛНР на переговорах контактной группы

ЛУГАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Отправка Великобританией адресованного в Луганск письма для главы МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислава Дейнего через Москву говорит о том, что Лондон признает регион частью РФ. Об этом заявили в пятницу в МИД ЛНР, комментируя направленное на имя Дейнего Управлением наказаний Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании уведомление об ужесточении санкций против него.

"В то время, как правительство Великобритании ужесточает санкции в отношении всех причастных к декларации государственной самостоятельности ЛНР и ее вхождению в состав Российской Федерации, Британская Корона признает ЛНР частью России. Во всяком случае Почта Ее Величества письмо, адресованное в Луганск (без указания страны), отправила авиапочтой непосредственно в отделение Почты России во Внуково", - указало в своем Telegram-канале ведомство, которое будет функционировать в ЛНР до создания в республике представительства МИД РФ.

Лондон включил Дейнего в санкционный список, когда тот представлял ЛНР на переговорах Контактной группы.