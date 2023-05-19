Лавров: РФ будет добиваться выполнения договоренностей по стабилизации на Южном Кавказе

Как заявил глава МИД России, в Москве рассчитывают, что их "будут уважать и все другие страны, которые так или иначе заинтересованы в присутствии в этом регионе"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва будет всячески содействовать тому, чтобы договоренности по стабилизации ситуации на Южном Кавказе были выполнены. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на трехсторонних переговорах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации [на Южном Кавказе], были выполнены, - сказал руководитель российского дипведомства. - Рассчитываем, что их будут уважать и все другие страны, которые так или иначе заинтересованы в присутствии в этом регионе".

Лавров отметил, что в трехсторонних заявлениях подписанных президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном содержится дорожная карта для достижения устойчивых решений. "Мы, анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует, <...> мы всецело заинтересованы в том, чтобы в этом регионе была стабильность, был мир, здесь напрямую завязаны российские интересы", - указал министр.

Глава российского МИД также подчеркнул, что параллельно со стабилизацией ситуации в Карабахе и на границе необходимо решение гуманитарных проблем, разблокирование экономических, транспортных связей. "И, конечно, согласование текста мирного договора, над которым вы активно работаете", - указал он, обращаясь к коллегам.