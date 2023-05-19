19 мая, 10:35

Патрушев указал, что США пытаются обвинить СССР в сбросе на Японию атомных бомб

Секретарь Совета безопасности РФ напомнил, что в августе 1945 года без военной необходимости США подвергли атомной бомбардировке Хиросиму и Нагасаки, что повлекло "катастрофические последствия и гибель огромного количества мирных жителей"

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. США не извинились и не собираются извиняться за сброс атомных бомб на Японию, вместо этого Вашингтон пытается утверждать, что бомбардировку вел СССР. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Он напомнил, что в августе 1945 года без военной необходимости США подвергли атомной бомбардировке Хиросиму и Нагасаки, что повлекло "катастрофические последствия и гибель огромного количества мирных жителей".

"Не извинились! И не собираются извиняться за содеянное, так как внушают японцам, что против них атомное оружие применил Советский Союз, а не Штаты", - констатировал Патрушев. "Вот такая она - американская помощь и демократия!" - резюмировал секретарь Совбеза. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичЯпонияСШАРоссия
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