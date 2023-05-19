Патрушев заявил, что спецслужбы РФ не дали въехать через СЗФО 13 возможным агентам Украины

Секретарь Совета безопасности РФ также сообщил о пресечении деятельности немецких НКО, оспаривающих принадлежность России Калининградской области

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Российские спецслужбы за прошедший год не допустили проникновение на Северо-Запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

В начале мероприятия он предложил обсудить выполнение решений, принятых на аналогичном совещании год назад, в том числе насчет защищенности границ. По словам Патрушева, сейчас в России в усиленном режиме стараются устранять попытки проникновения в страну террористов и экстремистов, участников незаконных вооруженных формирований.

"В прошлом году не допущен въезд на территорию округа 13 иностранных граждан, имевших признаки причастности к агентурному аппарату спецслужб Украины, а также более 40 лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям", - сообщил секретарь Совбеза России.

Кроме того, по его словам, "пресечена деструктивная деятельность ряда немецких неправительственных некоммерческих организаций, оспаривающих принадлежность России Калининградской области".

"В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, таких как "Нелегал-2022", "Турист-2022" и "Капкан-2022", выявлено более 1,5 тыс. нарушений в пограничной сфере и почти 5 тыс. нарушений миграционного законодательства. Из незаконного оборота изъято свыше 100 кг взрывчатых веществ и более 4 тыс. единиц различных боеприпасов", - перечислил другие меры секретарь Совбеза РФ.

Также, сообщил он, "органами прокуратуры выявлено свыше 200 нарушений законодательства, связанных обустройством пунктов пропуска, в том числе связанных с неправомерным расходованием бюджетных средств, выделяемых на строительство пограничной инфраструктуры".