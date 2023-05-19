19 мая, 17:09

Посол РФ в Минске призвал не провоцировать Москву на использование атома не в мирных целях

При этом Борис Грызлов подчеркнул, что создание в Белоруссии крупного атомного центра говорит о том, что Союзное государство идет по направлению освоения мирного атома

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов призвал не провоцировать Москву на использование атома в иных, нежели мирных целях.

"Мы (Россия - прим. ТАСС) - родина мирного атома и хотели бы быть такими и дальше. И не надо нас провоцировать на то, чтобы использовать атом в иных целях", - сказал он журналистам в пятницу во время посещения БелАЭС.

Говоря о развитии атомной энергетики в Белоруссии, он также затронул тему атомного оружия, напомнив про создание и испытание США первой ядерной бомбы. "Советский Союз в этом плане не отставал и создал ядерный щит. Поэтому паритет возможностей между СССР и США был достигнут, но первый мирный атом был создан в Советском Союзе", - обратил внимание Грызлов.

Посол также подчеркнул, что создание в Белоруссии крупного атомного центра говорит о том, что Союзное государство идет по направлению освоения мирного атома. 

Теги:
Грызлов, Борис ВячеславовичБелоруссияРоссия
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