Патрушев заявил, что теракты стали происходить чаще

Секретарь СБ РФ отметил, что таким образом Киев пытается дестабилизировать обстановку в России

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Киев пытается как может дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в многолюдных местах, на критически важных объектах, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании о ситуации на Северо-Западе России.

"Существенно возросли риски совершения террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на критически важных и потенциально опасных объектах, которых в округе насчитывается более 1 300, а также в местах массового пребывания людей, включая социально значимые объекты", - предупредил он.

Патрушев пояснил, что на фоне специальной военной операции Киев пытается "обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах". В основном, продолжил он, украинские диверсанты стараются дезорганизовать работу властей, напугать население, вывести из строя инфраструктуру, "в том числе используемую для обеспечения специальной военной операции".

"Потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса", - перечислил секретарь Совбеза РФ. Кроме того, по его словам, есть риски для транспорта и связанной с ним инфраструктуры.

Другие дополнительные угрозы, отметил Патрушев, связаны с "наращиванием силового потенциала НАТО вблизи российских границ". При этом наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Карелии.

Антитеррористические меры

Секретарь Совета безопасности отметил, что в этих условиях спецслужбы, правоохранительные органы, региональные антитеррористические комиссии и оперативные штабы принимают необходимые антитеррористические меры. Они проводят мониторинг и анализируют угрозы, уточняют планы контртеррористических операций и первоочередные меры, призванные не допустить терактов. Систематически проводятся тренировки сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий таких атак.

Кроме того, сообщил Патрушев, для предотвращения терактов "созданы мобильные группы, которыми ежесуточно обследуется более 50 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, вокзалы, места остановки общественного транспорта". По его словам, благодаря принимаемым мерам в 2022 и 2023 годах в округе предотвращено 11 террористических преступлений.

"Вместе с тем интенсивность совершения терактов значительно увеличилась. Отмечаются случаи проникновения в приграничные регионы округа украинских диверсионных групп. В этих условиях очень важно обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо консолидировать имеющиеся силы и средства, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе", - подытожил секретарь СБ РФ.

