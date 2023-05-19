Адвокат заявил, что Киев не предоставил суду акты о якобы нарушениях УПЦ в лавре

Адвокат Никита Чекман выразил надежду на то, что руководство заповедника, министерство культуры и другие органы все же предоставят документы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Украины не предоставили в суде документы, которые подтверждали бы нарушения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) при аренде Киево-Печерской лавры. Об этом в пятницу сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах церкви.

19 мая в Хозяйственном суде состоялось заседание по иску монастыря УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра". "Сторона ответчика и другие государственные органы, которые проводили проверку, не хотят содействовать быстрому рассмотрению дела и не предоставляют все имеющиеся у них доказательства. Суду были предоставлены только выводы, но каких-либо документов, которые подтверждали бы эти выводы, сопровождали бы эти выводы, нет. Есть вывод, что монастырь якобы что-то нарушил, но никаких документов, которые бы это подтверждали, - актов осмотра и прочего - предоставлено не было", - сказал Чекман в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале по итогам заседания.

Он выразил надежду на то, что руководство заповедника, министерство культуры и другие органы все же предоставят документы, требуемые судом.