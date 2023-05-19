Мишустин сообщил о полном завершении оборудования оборонительных сооружений на границе РФ

По словам премьер-министра, регионы совместно с федеральными министерствами здравоохранения и труда должны сделать все необходимое для организации лечения и соцподдержки тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Оборудование тысяч оборонительных сооружений в приграничных регионах России завершено полностью. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территории приграничных районов и новых субъектов", - сказал премьер. Он отметил, что были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Что касается медицинского обеспечения, то по словам премьер-министра, регионы совместно с федеральными министерствами здравоохранения и труда должны сделать все необходимое для организации лечения и социальной поддержки тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения. В равной степени это касается и членов их семей, подчеркнул Мишустин. "В рамках координационного совета важно продолжить мониторинг качества и полноты оказания всех надлежащих медицинских услуг", - сказал он.

На заседании координационного совета премьер предложил обсудить, как идет реализация целевых заданий и выполнение ранее принятых советом решений, а также, где нужны дополнительные усилия, какие действия требуются, чтобы ускорить выполнение намеченных планов. Он также попросил руководителей Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ проинформировать об обеспечении подчиненных им ведомств.