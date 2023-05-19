"Новые люди" решили выдвинуть Даванкова кандидатом в мэры Москвы

По словам лидера партии Алексея Нечаева, Даванков "умеет ценить и развивать человеческий капитал"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Партия "Новые люди" приняла решение выдвинуть вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в качестве кандидата на выборы мэра Москвы. Об этом заявил в пятницу лидер партии Алексей Нечаев.

"Наш кандидат в мэры Москвы - Владислав Даванков. Москвич в четвертом поколении, человек дела, который любит свой город. Главное в нем - он умеет вкладываться в людей. Создавать большие и эффективные команды. В бизнесе, в образовании и в политике. Умеет ценить и развивать человеческий капитал", - сообщил Нечаев.

Жителям столицы в единый день голосования в сентябре предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.