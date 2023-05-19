В Калининградской области заявили, что сохраняют связи с соседями в Европе

Губернатор Антон Алиханов также отметил, что в регионе национальные диаспоры литовцев, поляков, немцев находят взаимопонимание с местными властями и взаимодействуют с ними в обычном режиме

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Калининградская область сохраняет добрососедские отношения с соседними Литвой и Польшей на уровне народной дипломатии, малого и среднего бизнеса, несмотря на санкции ЕС. Об этом ТАСС сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, принимающий участие в совещании по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре.

"Деловые связи, несмотря на все старания европейских стран, у нас сохраняются. На уровне народной дипломатии тоже очень все хорошо - у нас и смешанные семьи, и какие-то исторически сложившиеся связи бизнеса, малого в основном, среднего бизнеса. Поэтому нам не то, что не мешается ситуация, связанная с антироссийскими санкциями, но мы сумели сохранить хорошие отношения, и это низовая коммуникация позволяет даже извлекать дополнительные выгоды", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что в области национальные диаспоры литовцев, поляков, немцев находят взаимопонимание с региональными властями и взаимодействуют с ними в обычном режиме, продолжает работу культурно-деловой центр российских немцев в Калининграде. "У нас все хорошо, никаких напряжений нет", - сказал он.

Проблема транзита

При этом, по его словам, область рассчитывает на более конструктивное взаимодействие и, по крайней мере, исполнение властями прибалтийских государств обязательств, которые они брали на себя при решении вопроса вступления в Евросоюз в части транзита грузов в регион через Литву. "Для нас вопрос продолжает оставаться нерешенным до конца. Мы смогли большую часть того транзита (грузов в регион - прим. ТАСС), который теперь запрещен по номенклатуре широкой, переключить на море, понятно, что мы настаиваем на <…> снятии всех ограничений на калининградский транзит", - уточнил Алиханов. Он подчеркнул, что транзит грузов с основной территории России в Калининград никак не влияет на отношения ЕС и России, а его ограничение является нарушением обязательств прибалтийских стран и правил Всемирной торговой организации.

Литовское руководство, по его словам, "стремится узурпировать этот рычаг, как они его рассматривают, давления на нашу страну". Власти этой страны недавно запросили у Брюсселя исключительное право для себя принимать решение о введении дополнительных ограничений на транзит в Калининград без согласования с Еврокомиссией. "Надеемся, что у еврочиновников хватит разума им этого не согласовывать. Ну, даже если это произойдет, во-первых, у нашей страны есть чем решить эту проблему, обойдя ее по морю. Во-вторых, конечно, есть чем ответить, потому что географию никто не отменял. Прибалтика всегда будет процветать только в случае, если у нее хорошие отношения с Российской Федерацией и все вопросы транспортного комплекса, его развития в этих странах жестко и навсегда завязаны на добрые отношения с нашей страной", - сказал губернатор.

О совещании

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу проводит совещание по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа.

Он регулярно собирает подобные встречи в разных регионах. Ситуацию на Северо-Западе России Патрушев предыдущий раз обсуждал 21 июня прошлого года на совещании в Калининграде. Участники встречи в том числе обратили внимание на усиление военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ, а также политическое, экономическое и информационное давление Запада на Россию.