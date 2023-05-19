Патрушев распорядился неукоснительно исполнить все задачи по охране госграницы в СЗФО

По словам секретаря Совета безопасности РФ, в ближайшее время требуется улучшить систему управления силами и средствами, участвующими в пограничной деятельности, гарантировать информационную безопасность на приграничных территориях, полностью обеспечить их российским телерадиовещанием и мобильной связью

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Все задачи по надежной охране государственной границы на Северо-Западе России должны быть неукоснительно исполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспективы присоединения к альянсу Швеции, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

"В условиях нарастания угроз национальной безопасности в пограничной сфере, в том числе в связи с вступлением Финляндии в НАТО и планируемым вступлением в данный Североатлантический блок Швеции, все поставленные задачи по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы в Северо-Западном федеральном округе должны быть неукоснительно исполнены", - подчеркнул он.

Патрушев перечислил конкретные задачи, которые нужно решить в ближайшее время. Так, требуется улучшить систему управления силами и средствами, участвующими в пограничной деятельности, гарантировать информационную безопасность на приграничных территориях, полностью обеспечить их российским телерадиовещанием и мобильной связью.

Секретарь Совбеза РФ призвал работать над тем, чтобы у преступников не было возможности въехать в округ. Он также указал, что нужно завершить реконструкцию, техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу РФ, а также подключение пограничных объектов в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии к российским источникам энергоснабжения.

Отдельно Патрушев потребовал быстрее создавать комфортные условия для семей пограничников и предупредил, что все эти задачи останутся на контроле.