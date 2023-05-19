Прилепин не сможет приехать на съезд СРЗП

Он направит участникам программную речь

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захар Прилепин по состоянию здоровья не сможет лично принять участие в съезде партии 20 мая, но направит его участникам программную речь. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.

"По состоянию здоровья после совершенного покушения Захар Прилепин остается в больнице, поэтому не сможет принять очное участие в завтрашнем съезде партии "Справедливая Россия - За правду". Однако сопредседатель партии направит в адрес участников съезда программную речь", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь будет содержать базовые установки и принципы, на которых должна строиться работа СРЗП, особенно в условиях спецоперации.

Съезд СРЗП состоится в субботу в подмосковной Истре. В его повестке - избрание председателя и сопредседателей, президиума центрального совета и центрального совета, совета палаты депутатов и центральной контрольно-ревизионной комиссии партии.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб водитель и охранник писателя Александр Шубин, который служил вместе с Прилепиным до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин был ранен. По подозрению в причастности к преступлению был задержан и арестован Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб.