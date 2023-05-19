19 мая, 11:43,
обновлено 19 мая, 11:54

Путин заявил, что противники России не прекращают атаки на ее духовные ценности

© ТАСС/ Ruptly

Они направили против страны практически весь арсенал своих сил, добавил президент

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Противники РФ направили против нее практически весь арсенал своих сил, атаки на российские ценности не прекращаются, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

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"Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются", - констатировал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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