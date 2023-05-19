19 мая, 11:43,
обновлено 19 мая, 12:04

Путин: противники РФ делают все для разобщения народов, проживающих на территории страны

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, не прекращаются "попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны"

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ и заявляют о необходимости деколонизации России, заявил глава государства Владимир Путин в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, не прекращаются "попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны". "Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить", - добавил Путин.

"Противники <...> устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России", - отметил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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