Путин: противники РФ делают все для разобщения народов, проживающих на территории страны

По словам президента, не прекращаются "попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны"

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ и заявляют о необходимости деколонизации России, заявил глава государства Владимир Путин в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, не прекращаются "попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны". "Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить", - добавил Путин.

"Противники <...> устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России", - отметил президент.