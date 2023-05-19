Путин назвал противников России недоумками, руководствующимися неоколониальными идеями

По словам президента, они не понимают, что национальное разнообразие РФ делает страну только сильнее

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Противники России с неоколониальным мышлением - это недоумки, не понимающие, что национальное разнообразие РФ делает страну только сильнее, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением - недоумки это на самом деле - не понимают, что именно это [национальное] разнообразие делает нас сильнее", - сказал глава государства.

"Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", - добавил он.