19 мая, 11:46,
обновлено 19 мая, 12:08

Путин назвал противников России недоумками, руководствующимися неоколониальными идеями

Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам президента, они не понимают, что национальное разнообразие РФ делает страну только сильнее

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Противники России с неоколониальным мышлением - это недоумки, не понимающие, что национальное разнообразие РФ делает страну только сильнее, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

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"Наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением - недоумки это на самом деле - не понимают, что именно это [национальное] разнообразие делает нас сильнее", - сказал глава государства.

"Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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