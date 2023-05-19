Путин считает, что стратегия нацполитики РФ в современных условиях требует актуализации

По словам президента, в нее должны быть внесены корректировки, связанные с вхождением в состав России четырех новых многонациональных субъектов

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Стратегия государственной национальной политики требует актуализации с учетом нынешних условий, отметил президент РФ Владимир Путин. В пятницу он проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.

"У нас в повестке дня - Стратегия государственной национальной политики. Она действует более 10 лет. Мы постоянно уделяем внимание вопросам ее реализации и понимаем, что в современных условиях она требует актуализации", - сказал глава государства.

Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что вышел на связь по ВКС из Северо-Кавказского федерального округа, из Пятигорска. "Кстати говоря, можем потом с каждым поговорить, можем часть наших встреч и на завтра перенести. Спокойненько обсудим ситуацию в каждом субъекте Федерации", - добавил Путин.

По словам президента, корректировки, связанные с вхождением в состав России четырех новых многонациональных субъектов, должны быть внесены в Стратегию. "В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться и корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации. Херсонская область и Запорожье, Донецкая и Луганская народные республики, как и другие регионы, по своему составу также являются многонациональными. Помимо русских и украинцев, там проживают белорусы, греки, татары, евреи, представители других народов", - сказал глава государства.