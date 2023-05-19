Путин поручил главам регионов помогать работе отделений Ассамблеи народов России

Президент также заявил о необходимости привлекать экспертов для объективной оценки инициатив, претендующих на гранты в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Отделения Ассамблеи народов России следует создать в каждом регионе страны, главы субъектов должны помогать работе этих отделений и использовать опыт участников организации при решении текущих задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Обеспечить это диалог [между обществом и государством] призвана Ассамблея народов России, и будет правильно, если отделения этой общероссийской организации появятся в каждом регионе. Я прошу глав субъектов Федерации помогать их работе, использовать опыт участия участников ассамблеи в решении текущих задач", - сказал он.

Путин также обратил внимание на необходимость привлечения экспертов, способных объективно оценивать инициативы, претендующие на грантовую поддержку в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

Президент также отметил, говоря о мигрантах, что безусловным требованием ко всем приезжающим в России является уважение традиций, соблюдение правил и норм российского общества.

"Причем здесь региональный аспект, конечно, тоже очень важен, куда мигрант приезжает, в Москву или на Северный Кавказ. Нужно и общероссийские знать правила и нормы, и тех регионов, куда человек приезжает", - сказал он.