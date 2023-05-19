Путин: многонациональный народ РФ убежден в том, что отечество у них одно - Россия

Президент отметил, что внесенные в конституцию поправки "закрепили защиту культурной самобытности всех народов России, сохранение ее языкового и этно-культурного многообразия"

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Многонациональный народ РФ един в убеждении, что отечество у них одно - Россия с ее многообразной культурой и историей. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Как отметил российский лидер, внесенные в конституцию поправки "закрепили защиту культурной самобытности всех народов России, сохранение ее языкового и этно-культурного многообразия".

"И важно, что все это опирается на единые для всех ценности и основы - на твердую убежденность в том, что мы разные, конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя любимая нами малая родина, но единое, мощное, огромное отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно - это Россия с ее великой, многообразной культурой, великой историей и языковым многообразием и великим русским языком, который в статье 68 Конституции Российской Федерации закреплен в качестве государственного и выполняет уникальную функцию языка межнационального общения", - добавил российский лидер.

Путин также поручил правительству вместе с членами совета и профильными экспертами "увязать все мероприятия стратегии [национальной политики] с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности". "Это то, на что прежде всего хотел бы обратить внимание в ходе корректировки положений стратегии", - указал президент.