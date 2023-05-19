ФАДН заявило, что пропаганда геополитических противников РФ не находит отклик у россиян

Глава ведомства Игорь Баринов отметил, что доля положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в стране выросла на три процентных пункта по сравнению с 2021 годом и составила 80,7%

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Антироссийская пропаганда геополитических противников РФ не находит отклик у россиян, модель межнациональных отношений страны продемонстрировала устойчивость. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"Несмотря на колоссальные усилия наших геополитических противников, их пропаганда не находит отклик в российском обществе. Существующая модель межнациональных отношений уверенно продемонстрировала свою устойчивость", - сказал он, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством президента России Владимира Путина.

Баринов отметил, что доля положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в РФ выросла на три процентных пункта по сравнению с 2021 годом и составила 80,7%.

"Значительный рост демонстрирует и показатель - доля граждан, не испытывающих дискриминацию по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности. Его значение составило 78,4%, что превышает прошлогоднее значение на 11 процентных пунктов", - уточнил он.