Лавров: Ереван и Баку смогли приблизиться к общему видению по теме мирного договора

РФ намерена и далее способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, отметил глава российского МИД

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Азербайджану и Армении на переговорах в Москве удалось приблизить понимание к общему видению по теме мирного договора. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению. Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, по итогам которой они нас проинформируют о том, чего удалось достичь", - указал он.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Москва будет и "далее способствовать движению вперед с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения всех трехсторонних заявлений, которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений".

По словам Лаврова, главы МИД Армении и Азербайджана заявили, что без улучшения ситуации с безопасностью в Карабахе работа над мирным договором затруднена.