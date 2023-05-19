ФАДН в 2024 году выделит новым регионам субсидию на укрепление общероссийской идентичности

Глава ведомства Игорь Баринов отметил, что агентство активно привлекает коллег из регионов к участию в мероприятиях федерального уровня и создаст в новых субъектах организацию для продвижения принципов межнационального мира

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России в 2024 году планирует выделить новым регионам РФ единую субсидию для реализации мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности. Об этом сообщил руководитель агентства Игорь Баринов.

"С целью ускоренной интеграции новых субъектов в общероссийскую повестку активно привлекаем коллег к участию в мероприятиях федерального уровня. Со следующего года планируем предоставить им в приоритетном порядке единую субсидию для реализации мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности", - сказал он, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством президента России Владимира Путина.

Баринов добавил, что ФАДН прорабатывает "вопрос поддержки создания двух духовно-просветительских центров" в городах Ровеньки и Луганск для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей.

"В новых субъектах необходимо не только нейтрализовать деструктивное внешнее воздействие, но и наступательно продвигать достоверные исторические данные, принципы межнационального мира и согласия. С целью решения этой задачи предусмотрено создание профильной автономной некоммерческой организации", - отметил руководитель агентства.

По его словам, на повестке дня ФАДН также стоит запуск в новых регионах сегментов государственной системы мониторинга. Так, уже налажено взаимодействие органов власти Луганской Народной Республики и Запорожской области с ситуационным центром агентства.

Глава ФАДН также отметил, что агентство с марта прошлого года более чем за 30 выездов направило в новые регионы РФ свыше 1 500 тонн гуманитарной помощи.