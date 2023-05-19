ФАДН считает, что акцент в стратегии нацполитики нужно делать на укреплении единства нации

Многонациональность - "преимущество, сила и богатство" России, считает глава агентства Игорь Баринов

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Акцент при работе над новой редакцией Стратегии государственной национальной политики РФ необходимо делать на укреплении единства российской нации, при этом надо перестать постоянно апеллировать к негативным моментам отечественной истории. Об этом заявил в пятницу руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Вызовы, с которыми столкнулось наше общество, требуют не только напряжения сил, но и корректировки некоторых подходов при работе над новой редакцией Стратегии государственной национальной политики. При решении двуединой задачи - сохранения этнокультурного многообразия и укрепления единства российской нации - следует делать акцент, прежде всего, на укреплении единства. Многонациональность <…> - наше преимущество, сила и богатство", - сказал Баринов.

При этом, добавил он, "все этносы, от малочисленных до многомиллионных, должны ясно осознавать, что залог их успешного развития, да и, наверное, просто существования в нынешних условиях, это единство народов" страны.

"Надо перестать постоянно апеллировать к негативным моментам нашей истории. К чему это приводит, мы можем видеть на примере Украины. Лучше акцентировать внимание на том, что нас всех объединяет. Наше прошлое мы исправить не можем, но наши прадеды своим трудом, в том числе и ратным, оставили нам великую страну с многонациональным народом, забывавшим исторические обиды ради общих интересов и нашего общего будущего", - отметил руководитель ФАДН.

По его словам, освобождение новых субъектов РФ от нацистского режима ставит на одно из первых мест задачу утверждения в обществе "идеи этнического, культурного и исторического единства русского и украинского народов взамен внедрявшейся идеи украинства".

"Эта работа должна носить системный характер, начинать ее, по нашему глубокому убеждению, следует с дошкольного возраста. Именно дети и подростки наиболее уязвимы для вражеской пропаганды, основанной на беззастенчивом искажении истории и оголтелом национализме", - добавил Баринов.