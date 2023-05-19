Атаки на ценности РФ и сила в многообразии. Путин на Совете по межнациональным отношениям

Противники России пытаются поколебать единство народов РФ и ставят своей целью разделение страны на десятки мелких государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он назвал тех, кто рассчитывает осуществить такой план, недоумками, которые не понимают, что национальное разнообразие делает Россию только сильнее.

ТАСС собрал главные заявления Путина.

Попытки вбить клин между народами России

На Россию сейчас оказывается агрессивное внешнее давление, против нее "направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда". Больше того, не прекращаются "попытки вбить клин в согласие, братство народов" России. "Противники <...> устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России".

Разделение РФ на "десятки мелких государственных образований", которое продвигают противники страны, нужно, чтобы "затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах". "Наши противники <...>, люди с неоколониальным мышлением - недоумки это на самом деле - не понимают, что именно это [национальное] разнообразие делает нас сильнее". "Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков [они] заняли бы второе место. Почему? Да потому что недоумки".

Сила в единстве

Россияне понимают, что только единство делает страну сильной и непобедимой, поэтому происходит консолидация общества. "В обществе стало больше доверия и взаимовыручки, более крепкой, надежной стала наша сплоченность, осознаннее, глубже наша сопричастность к Отечеству, ответственность за Родину и ее будущее".

Увеличение количества санкций и уровня клеветы против России привело к повышению консолидации общества. За последние пять лет этот показатель "вырос на треть и к началу 2023 года превысил 94%".

"Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все, <...> практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России".

Адаптация мигрантов

Учитывая влияние миграционных процессов "на уровень и качество межнациональных отношений в стране, конечно, здесь очень много проблем". "Каждая из них представляет особую ценность и является в высшей степени острой, и здесь наши так называемые противники пытаются нам помешать, создать дополнительные проблемы. Странно, когда смотрю на это, - у них там самих проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно".

"Но тем не менее они нам тоже стараются создать проблемы, кочергой пытаются поковырять, чтобы усугубить проблемы, которые действительно есть".