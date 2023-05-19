19 мая, 13:40

Рябков заявил о готовности России к диалогу с США

При этом, как отметил замглавы МИД РФ, Москва не поступится своими интересами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия готова вести диалог с Соединенными Штатами, если и когда они "дозреют", но не поступится своими интересами. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Доктринально, официально объявлено, что Россия - это острая угроза, а стратегический соперник - Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность. Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1". 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация