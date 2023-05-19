Лавров и спецпредставитель ООН обсудили предотвращение нарушений против детей

Стороны указали на необходимость соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба обсудили на встрече сотрудничество для предотвращения нарушений в отношении детей, в том числе в контексте Украины. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в контексте предотвращения серьезных нарушений в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов в различных регионах мира, в том числе на Украине. Подтверждена важность принятия всеми вовлеченными сторонами практических мер по эффективной защите несовершеннолетних в горячих точках и соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права", - указывается в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства в пятницу.