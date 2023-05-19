Путин с иронией отозвался об антироссийских собраниях в Праге "с пивом и шпикачками"

По словам президента, участники этих собраний пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не получается

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Участники антироссийских собраний за рубежом пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не получается, отметил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В частности, один из участников заседания, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, упомянул в своем докладе так называемый Форум свободных народов России, прошедший в Праге прошлым летом, назвав его "одиозным сборищем политэмигрантов".

"А где, вы сказали, собирались эти доброхоты в последний раз? В Праге?" - отреагировал глава государства. "Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им [участникам таких собраний] денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться и шпикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов, пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает", - прокомментировал Путин. "Деньги закончатся, можем им даже еще и подбросить", - добавил он с иронией.

При этом, отметил президент РФ, Прага - это город, в котором находится Карлов университет - один из старейших в Европе. "Но, похоже, это люди, которые не хотят ничему учиться, потому что они хотят и считают возможным учить всех других. Но пока не очень у них это получается", - заключил Путин.